El sentido homenaje del Liverpool a Jordan Banks, el niño que murió al ser alcanzado por un rayo

Jordan Banks, de nueve años, murió al ser alcanzado por un rayo mientras jugaba al fútbol en la localidad británica de Blackpool. Un suceso que conmocionó a Inglaterra y que el Liverpool, equipo del que era fan y le apodaban 'Mini-Milner', ha querido homenajear en su partido ante el Manchester United.

You’ll Never Walk Alone, Jordan Banks ❤️



Nicknamed ‘mini-Milner’ by his coaches, Jordan was a brilliant person, as well as a passionate footballer. We’re all thinking of his loved ones tonight ❤️



⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽ pic.twitter.com/E4XOkIHYTE