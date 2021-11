La Selección de Gales convoca a Bale, que lleva lesionado desde septiembre

La selección galesa ha convocado a Gareth Bale para sus dos próximos compromisos internacionales de noviembre pese a que el jugador del Real Madrid lleva lesionado desde septiembre.



El atacante galés se lesionó en el calentamiento previo al duelo con el Celta de Vigo en la Liga española, el 12 de septiembre, y desde entonces, pese a que ha ido mejorando del problema muscular, no ha podido volver a jugar con los blancos.



Esto no ha impedido que Robert Page, seleccionador galés, haya incluido a Bale en la lista de convocados para los encuentros contra Bielorrusia (13 de noviembre) y Bélgica (16 de noviembre).



Gales se juega lograr un puesto para la repesca del Mundial de Catar en estos partidos ya que en estos momentos son terceros del Grupo E con los mismos puntos que República Checa, que es segunda.



Además, Bale puede sumar en esta ventana de partidos internacionales su partido número 100 con la selección si juega uno de estos dos encuentros.

"Vamos a ver si puede jugar", dice Page

"Aún no ha vuelto con normalidad a los entrenamientos, pero ya está ejercitándose sobre el césped. Vamos a ver si puede jugar. Aún no sabemos cuántos minutos estará disponible, pero lo consideraremos", dijo Page.



"Tenemos confianza no solo en que vendrá, sino también en que podrá jugar", añadió el seleccionador.