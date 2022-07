Cristiano Ronaldo habría pedido salir del Manchester United, según The Times

Según informa el diario británico The Times, Cristiano Ronaldo habría pedido salir al Manchester United si el club recibe una oferta satisfactoria en este mercado de fichajes.

El jugador de 37 años habría tomado la decisión por su desdeo de querer jugar la Liga de Campeones. El portugués ha jugado todas las temporadas la máxima competición europea, desde su salida en 2003 del Sporting de Lisboa. Sumando en total 19 ediciones jugadas de manera consecutiva de la Champions League.

