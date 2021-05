Scott Carson debuta con el Manchester City en Premier League a los 35 años

Scott Carson, portero de 35 años, actualmente cedido por el Derby County, ha sido el tercer arquero tras Zack Steffen y Ederson durante todo su tiempo en el Etihad Stadium, pero ahora el entrenador Pep Guardiola le ha concedido una oportunidad como titular en el Manchester City ante el Newcastle.

Es la primera aparición del inglés en la Premier League desde 2011, cuando fue la primera opción en West Brom. Para poner eso en perspectiva, Phil Foden tenía solo 10 años cuando Carson jugó por última vez en la máxima categoría inglesa.

Carson le dijo a Sky Sports: “El entrenador de porteros me dijo ayer, estoy encantado y pensé que mis días en la Premier League habían terminado. Nunca me he rendido y tengo una oportunidad esta noche. Me sorprendió, pero desde que estoy aquí he tratado de trabajar tan duro como puedo y estar allí si es necesario. Afortunadamente, el entrenador ha visto eso y me ha dado un juego esta noche".

Para mejorar aún más la historia, Carson recibió un pasillo de honor de los jugadores de Newcastle en su debut en el City después de que su equipo se coronó campeón de la Premier League el martes.