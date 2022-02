La sanción del West Ham a Zouma por maltrato animal provoca un cisma en el vestuario del equipo

Kurt Zouma, defensa del West Ham de la Premier League, no deja de ser el centro de atención en su equipo. Zouma, que maltrató a uno de sus gatos, ahora ha creado otro malestar con sus compañeros debido a su salario. El club inglés se pronunció afirmando que le impondría "la mayor sanción posible" y Adidas, su marca, rompió el contrato que les unía. El West Ham le ha castigado con dos semanas sin sueldo, lo que equivale a 300.000 euros (250.000 libras). Esta cantidad fue donada a la Royal Society for the Prevention of Cruently to Animals (RSPCA), es decir, la ONG más antigua contra el maltrato animal.

Según el Daily Mail, a la plantilla no le ha sentado bien conocer la cantidad de la ficha de Zouma, ya que es el jugador mejor pagado del West Ham y el salario de sus compañeros está muy lejos de lo que gana el defensa francés. Ahora bien, la plantilla del club inglés, ha mostrado su malestar al club. "Jugadores furiosos en el West Ham demandan un aumento salarial después de descubrir que el pateador de gatos, Kurt Zouma, es el que más gana en el club", titula el medio inglés.

Fuentes consultadas por el medio inglés afirman que el salario del jugador es menor de lo que se dice, aunque esta agresión no ha modificado el valor de su ficha, lo que ha hecho crecer la polémica. Jugadores como el español Pablo Fornals, Michail Antonio y Andriy Yarmolenko, recientemente renovados, ganarían menos de 100.000 libras a la semana, bonos incluidos. Una vez con las cifras sobre la mesa, los tres futbolistas no se encuentra en el ranking de los mejores pagados, algo que creían cuando firmaron sus nuevos contratos.

A parte del tema económico, tampoco ha gustado en la plantilla que el West Ham no actué de forma correcta por el 'Caso Zouma', ya que varios jugadores consideran que su actuación de patear a uno de sus gatos no tiene justificación. "No estoy tolerando nada de lo que ha hecho, no estoy de acuerdo con nada de ello", dijo Michail Antonio.