Sampaoli en problemas: su preparador físico agrede a Pedro, delantero del Flamengo

Una agresión en el vestuario del preparador físico del Flamengo, Pablo Hernández, al delantero Pedro, una de las mayores estrellas del equipo brasileño, crispó el ambiente en el club más popular de Brasil y puso en duda este domingo la continuidad del técnico argentino Jorge Sampaoli.

Una discusión entre el ayudante y hombre de confianza de Sampaoli y el futbolista, que no ha ocultado su disgusto por permanecer en el banquillo desde la llegada del técnico argentino al club, terminó con un presunto puñetazo en la cara ante varios testigos en la madrugada de este domingo en el vestuario del estadio Independencia de Belo Horizonte.

Pedro Guilherme con el Flamengo.CORDON PRESS





Pese a que el club no se ha pronunciado sobre la agresión y todo es tratado con discreción, el asunto ha sido descaradamente expuesto por varias de las partes en las redes sociales.

Según versiones de prensa, los dirigentes del Flamengo, vigente campeón de la Libertadores y uno de los favoritos al título del Campeonato Brasileño este año, están esperando la divulgación de la denuncia que el goleador del torneo continental el año pasado presentó ante una comisaría de la Policía Civil para anunciar si rescinden el contrato de Hernández.

Pero con el preparador físico, también argentino y familiar de otro de los miembros de la comisión técnica, también puede marcharse Sampaoli, que asumió el comando del Flamengo hace pocas semanas, ya que tendría que dividir el equipo con el que trabaja hace varios años.

Igualmente quedó dividido el equipo del Flamengo ya que la agresión fue denunciada por Pedro en las redes sociales e inmediatamente varios de sus compañeros manifestaron públicamente su respaldo y algunos excompañeros hasta cuestionaron a Sampaoli. "Podría estar hablando de los pocos minutos recibidos en los últimos partidos, pero lo que ocurrió hoy fue más grave de lo que puede ocurrir dentro de las cuatro líneas", afirmó el delantero en una publicación en Instagram.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"La cobardía física se sobrepuso a la cobardía psicológica que he sufrido en las últimas semanas. Alguien que se cree con derecho a agredir a otro no merece el respeto de nadie. Ya pasé por muchas provocaciones en el Flamengo pero nada comparado a la cobardía sufrida hoy", agregó el delantero.



"Estamos contigo hermano", respondió inmediatamente el zaguero Léo Pereira, un titular habitual de Sampaoli. "Estamos juntos, hermano", dijo el chileno Arturo Vidal, que este mes abandonó el Flamengo por no ser tenido en cuenta por Sampaoli y se transfirió al también brasileño Athletico Paranaense.

La agresión ocurrió al final del partido de la noche del sábado en que Flamengo se impuso por 1-2 en su visita al Atlético Mineiro por la decimoséptima jornada del Campeonato Brasileño y ascendió al segundo lugar de la clasificación de la Liga. Pedro, que nuevamente pasó los 90 minutos en el banquillo, al parecer fue reprendido por Hernández después de que dejara claro su contrariedad cuando Sampaoli agotó todos los cambios posibles de jugadores. La discusión se extendió al vestuario y terminó con la agresión.

Varios de los jugadores del Flamengo acompañaron a Pedro hasta la comisaría de la ciudad de Belo Horizonte en la que presentó denuncia por la agresión, lo que dejó clara la división en el equipo y, según la prensa brasileña, disminuyó significativamente la posibilidad de que la dirección del club mantenga a Sampaoli en el comando.

La prensa carioca incluso ya especula sobre la posibilidad de que el exportero Rogerio Ceni, que fue campeón de la Liga, de la Supercopa de Brasil y del Campeonato Carioca como técnico del Flamengo en 2020, regrese al club de Río de Janeiro.