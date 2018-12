Salvini dice que cerrar los estadios de fútbol no es la solución a la violencia

El ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, afirmó este viernes que "cerrar los estadios y prohibir la asistencia de los aficionados a los partidos de fuera de casa es la respuesta equivocada" a la violencia.

Salvini realizó estas declaraciones después de que un aficionado muriese atropellado durante el ataque de los aficionados del Inter a una furgoneta donde viajaban los hinchas del Nápoles, antes del encuentro del pasado domingo en el estadio Giuseppe Meazza de Milán (norte).

Tras los altercados, el jefe de Policía de Milán, Marcello Cardona, adelantó que se pedirá el cierre del fondo del estadio donde se sitúan los ultras en las próximas cinco jornadas, así como la prohibición a los aficionados del Inter de asistir al resto de partidos fuera de casa.

Además, el Inter ha sido castigado a jugar dos partidos a puerta cerrada y otro más sin los aficionados del fondo donde se sitúan los ultras, tras los insultos racistas que los seguidores del club dedicaron al defensor Kalidou Koulibaly. Según Salvini, cerrar los estadios "condena a los aficionados de verdad, que hay que distinguir de los delincuentes".

El ministro también indicó que habrá partidos que no se jugarán de noche y que los de "alto riesgo" tendrán que jugarse "a luz del sol y con helicópteros que controlen a los delincuentes". Salvini anunció el jueves que convocará a los dirigentes de los clubes de fútbol de la serie A y B y a los responsables de los grupos ultras.

Luciano Spalletti, técnico del Inter de Milán, condenó con fuerza este viernes los cánticos racistas que parte de la hinchada milanesa dirigió el miércoles al defensa senegalés Kalidou Koulibaly y subrayó que su club "ama las diferencias".

"Condeno con fuerza lo ocurrido el miércoles. Llegó el momento de decir 'basta' con el racismo, la discriminación o cánticos que evocan tragedias el pasado", aseguró Spalletti en la rueda de prensa previa al partido del Inter de este sábado en el campo del Empoli.

"Subrayo que el comportamiento de nuestros jugadores en el campo ha sido ejemplar. Nuestro mensaje es claro. Nuestro club ama las diferencias y ama a todos los que están a nuestro alrededor", prosiguió. "Parar el partido en caso de cánticos racistas podría ser una solución, pero ahora hay que hacer algo distinto, hay que empezar un proyecto. Los casos de racismo siguen siendo muchos y no solo se producen contra Koulibaly. Lo sentimos mucho por él y se lo dijimos todos", aseguró.

"Sentimos no poder jugar con nuestra afición, pero si esta decisión puede servir para ganar una batalla más grande, la aceptamos. Queremos vivir los partidos en un contexto distinto", agregó.

Eso sí, Spalletti no compartió la idea, propuesta entre otros por el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, de dar el brazalete de capitán del Inter al ghanés Kwadwo Asamoah. "Las cosas no se cambian con un gesto, sino con el compromiso diario, repetido y seguido", opinó, manteniendo al argentino Mauro Icardi como capitán del equipo.

Eusebio Di Francesco, técnico de la Roma, aseguró que es favorable a interrumpir los partidos en caso de cánticos racistas. "Yo estoy con Carlo, totalmente. Él lleva tiempo proponiendo esto y lo comparto completamente. Si el Estado no logra reglamentar estas problemáticas, tenemos que dar nosotros una respuesta importante. Estoy de acuerdo con él", dijo Di Francesco.

En este momento el código deportivo italiano no prevé la interrupción obligatoria de un partido en casos de cánticos racistas. El artículo 62 del código asegura que la decisión de la eventual interrupción de un encuentro puede ser ordenada por un responsable del orden público presente en el estadio, que debe estar pendiente de los cánticos y de las manifestaciones racistas e informar al colegiado.

"Muchas veces la gente no va al estadio por cultura deportiva o para animar a su equipo, sino para ofender. Hemos hablado mucho, hemos ido a dar clases en las escuelas, pero estas cosas no cambian en los estadios", lamentó Di Francesco. "Inglaterra es un ejemplo importante, hay que ser duros, rigurosos. No se pueden aceptar estos comportamientos con facilidad, nosotros debemos parar de jugar", insistió.

La propuesta avanzada por Ancelotti fue apoyada, además que por Di Francesco, también por los entrenadores Simone Inzaghi, de la Lazio, o Filippo Inzaghi, del Bolonia.

Gennaro Gattuso definió como "cuatro imbéciles" a los aficionados del Inter de Milán que dirigieron cánticos racistas al defensa senegalés del Nápoles Kalidou Koulibaly.

"Creo que es correcto parar el partido, pero hay que entender que son cuatro imbéciles, no todo el estadio. Lamentablemente no es la primera vez que ocurre algo de este tipo. Somos todos iguales, hace falta respeto", dijo Gattuso.

"Hay que tener el coraje para parar el partido y retirar al equipo. Pero no critiquemos excesivamente nuestro país, he visto otros 'países civiles' lanzar plátanos", prosiguió el preparador del Milan.

Para Gattuso los cánticos de la hinchada milanesa no fueron solo fruto de racismo sino también del miedo por la calidad y la fuerza de Koulibaly. "Koulibaly es enorme, esos gritos se los hacen también por miedo. Yo también doy este tipo de interpretación", aseguró, sin dejar de condenar lo ocurrido.