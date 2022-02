Sadio Mané no solo ha ganado la Copa África, nos ha ganado a todos con este bonito gesto

Sadio Mané sufrió una conmoción cerebral en el partido en el que su selección ganó por 2-0 ante Cabo Verde en los octavos de final de la Copa de África que se disputaba en Camerún. El jugador del Liverpool fue trasladado a un hospital para ser tratado y estar en observación.

Sin embargo, en su mínima estancia en el hospital (estuvo solo un día) Sadio Mané aprovechó para pagar el tratamiento de un niño con lesiones potencialmente mortales y cuya familia no podía permitirse. Es otro gesto más del jugador africano que no ha sido ni será el último porque tal y como ya dijo en su día, "prefiero construir colegios a tener un Ferrari". Mientras trataban a Mané por esa conmoción cerebral, coincidió con esa familia a la que ayudó con 400 mil libras para que el hijo pudiese tener el tratamiento que sus padres no se podían permitir.

