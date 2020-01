Sadio Mané, mejor jugador africano de 2019

El futbolista marroquí Achraf Hakimi, cedido por el Real Madrid en el Borussia Dortmund fue galardonado como el Mejor Jugador Joven de África del año 2019 en la gala de premios de la Confederación Africana de Fútbol, que también condecoró a senegalés Sadio Mané como el mejor jugador nacido en el continente



El lateral marroquí, que pertenece al Real Madrid, ganó a sus 21 años de edad el premio que le acredita como el mejor jugador joven del continente, al imponerse en la votación a los nigerianos Samu Chukwueze, del Villarreal, y a Victor Osimhen, del Lille.

Además, la gala celebrada en Murghada (Egipto) sirvió para coronar al senegalés Sadio Mané como el Balón de Oro de África en 2019 por encima del egipcio Mohamed Salah y del argelino Ryad Mahrez, que participaba en esos instantes el encuentro de Copa de la Liga que su equipo, el Manchester City, disputaba frente al Manchester United.



