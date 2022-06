Hazard: "Me corresponde demostrar que no estoy acabado"

El capitán de la selección de Bélgica, Eden Hazard, aseguró que espera hacer una buena preparación "física y mental" para volver a recuperar su mejor nivel tras tres temporadas en el Real Madrid limitado por las lesiones y así poder demostrar que no está "acabado".



"Se reúnen todas las condiciones para que pueda jugar mi fútbol. Ya no tengo problemas de rodilla, de esto o de lo otro. Todo está en orden. Voy a tener una buena preparación física y mental para estar listo para el próximo año. Me corresponde demostrar que no estoy acabado, que aún tengo cosas hermosas que hacer", dijo el atacante belga en rueda de prensa.



En vísperas del partido de Liga de Naciones del próximo viernes entre Bélgica y Países Bajos, Hazard respondió sobre todo preguntas sobre la temporada en el club blanco, con el que se ha proclamado campeón de liga y de Liga de Campeones, aunque apenas ha jugado.



"Sé que si llego a recuperar mi nivel les puedo aportar todo. Sólo hace falta jugar, tener minutos que espero tener el año próximo y volveremos a ver al verdadero jugador, el verdadero Eden Hazard, no tengo dudas sobre ello", dijo el capitán belga.









"Benzema ha ganado al 99 % el Balón de Oro"

Hazard se inclinó por el delantero francés, pero también tuvo elogios para el guardameta del Real Madrid y compatriota Thibaut Courtois, quien estará "entre los cinco o los diez primeros".

"Si Thibaut hubiera hecho los dos cuartos de final y las dos semifinales como hizo la final, sería también Balón de Oro. Es sólo que le vimos menos porque quizá tuvo menos trabajo que hacer que Karim", resumió Hazard.