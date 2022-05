Rubén Amorim, favorito para sustituir a Pochettino, según Le Parisien

May 1, 2022, NA: Lisbon, 05/01/2022 - Sporting Clube de Portugal hosted Gil Vicente Futebol Clube this evening at Est�¡dio de Alvalade in Lisbon, in a game counting for the 32nd Matchday of the Primeira Liga 2021/22. Ruben Amorim (Credit Image: © Atlantico Press via ZUMA Press Wire)