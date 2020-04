Ronaldinho: "Nunca imaginé que pasaría por una situación así, fue un golpe duro"

El exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaucho aseguró que fue "un golpe duro" el tener que pasar encerrado más de un mes en una cárcel de Paraguay por un caso de pasaportes falsos, y mostró su deseo de que "en la mayor brevedad posible" pueda aclararlo todo y abandonar su actual situación de arresto domiciliario.

"Fue un golpe duro, nunca imaginé que pasaría por una situación así", señaló Ronaldinho en una entrevista a 'ABC Color' que se emitirá este lunes. "Esperamos que puedan utilizar y confirmar todo lo que aportamos en cuanto a nuestra posición en el caso y que podamos salir de esta situación con la mayor brevedad posible", añadió en declaraciones recogidas en la web de la cadena paraguaya.

El exjugador del FC Barcelona recalcó que tanto él como su hermano Roberto de Assis se quedaron "totalmente sorprendidos al saber que los documentos no eran legales". "Desde entonces nuestra intención ha sido colaborar con la justicia para aclarar los hechos como vinimos realizando desde el principio. Desde ese momento hasta hoy, hemos explicado todo y facilitado todo lo que la justicia nos solicitó", afirmó.

Ronaldinho y su hermano viajaron a Paraguay para participar del lanzamiento de un casino 'online' "conforme se especificaba en el contrato" y para el lanzamiento del libro 'Craque da Vida', "que fue organizado con la empresa en Brasil que tiene los derechos de explotación del libro en Paraguay". "Todo lo que hacemos es en virtud de contratos que son gestionados por mi hermano que es mi representante", apuntó.



���� @10Ronaldinho, que se encuentra en arresto domiciliario, en @ABCDigital



�� "Nunca imaginé que me podía pasar algo así"



⚽️ "No había motivos para no jugar al fútbol en prisión, es parte de mi vida"



✍️�� "Todo lo que hacemos está gestionado por mi hermano" pic.twitter.com/zxdUS9zUxe