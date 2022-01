Roberto Carlos ficha por el Bull in the Barne United

El Bull In The Barne, equipo de un pub del norte de Inglaterra, será el próximo destino futbolístico de Roberto Carlos. El brasileño jugará un partido en febrero con este equipo de aficionados después de que estos ganaran una rifa para fichar por un día a una leyenda de este deporte. El sorteo se realizó a través de la plataforma eBay y consistió en comprar una participación de 5 libras para tener la oportunidad de que una leyenda como Roberto Carlos juegue un día en una liga de aficionados.

OFFICIAL! The Man, The Myth, The Legend will join Bull In The Barne United for one extraordinary game of football. Dare I say the best Sunday League transfer in history ??Welcome to Shrewsbury! Welcome to the Bull! #dreamtrasnfer#Transfers#transfernews#TransferWindowpic.twitter.com/dVwGSfJ5LQ