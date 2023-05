Riqui Puig se cuela en el 'Top-10' de las camisetas más vendidas en la MLS

El mexicano Carlos Vela, de Los Ángeles FC, es el jugador que más camisetas vende este año en la MLS, con su compatriota Javier 'Chicharito' Hernández, de Los Ángeles Galaxy, cuarto, y el español Riqui Puig, también de los Galaxy, décimo.

Tras ser el segundo que más elásticas vendió el año pasado, detrás del galés Gareth Bale, Vela alcanzó la cumbre, según datos de la MLS, por delante del alemán Hany Mukhtar, del Nashville y MVP de la liga, y el defensa estadounidense Walker Zimmerman, también de Nashville.

La clasificación de venta en la plataforma oficial 'MLSstore.com', cuenta con cuatro jugadores latinos y un español, Puig, entre los primeros diez.









Además de Vela y 'Chicharito', el venezolano Josef Martínez, del Inter Miami, y el argentino Thiago Almada, del Atlanta United, ocupan respectivamente la sexta y séptima posición.



El equipo con más camisetas vendidas en las primeras 25 posiciones es el Seattle Sounders, con Jordan Morris (No. 5), el estadounidense de origen salvadoreño Cristian Roldán (No. 12), el uruguayo Nicolás Lodeiro (No. 17), el peruano Raúl Ruidíaz (No. 21) y el brasileño João Paulo (No. 25).





La clasificación de venta en la plataforma oficial 'MLSstore.com'.mlsstore.com









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado