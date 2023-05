Se retira Stekelenburg, el portero que encajó el gol de Iniesta en Sudáfrica

Han pasado ya casi 13 años, pero ese momento está en la retina de todos los españoles. Esa fracción de segundo en la que, en una noche en Sudáfrica, Andrés Iniesta paró el balón y marcó el gol más impotante en la historia de la selección española, el que dio a España su primer Mundial ante los Países Bajos. Una noche amarga para los neerlandeses, que perdieron su tercera final de una Copa del Mundo.

El portero que recibió ese gol fue Maarten Stekelenburg, en ese momento jugador del Ajax, que hoy, 13 años después, ha anunciado su retirada del fútbol en activo por medio de las redes sociales de su actual club, que también es el Ajax.

Thanks for everything, Maarten! ??????