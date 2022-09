Italia despierta a Hungría del sueño; Inglaterra y Alemania recuperan sensaciones

La selección de Italia, actual campeón de Europa, se convirtió en la tercera participante de la 'Final a Cuatro' de la Liga de Naciones 2022-2023, después de batir con solvencia por 0-2 a una Hungría que despertó de su sueño de estar en la recta final por el título.

El equipo de Roberto Mancini necesitaba ganar en el Puskas Arena a una Hungría a la que ya había ganado en su casa, pero que llegaba con la moral por las nubes tras ganar a Alemania en Leipzig, pero a la que quizá le pudo la presión del momento ante un rival que manejó mejor el partido sobre todo tras el gol de Raspadori.

Las selecciones de Inglaterra y de Alemania recuperaron las buenas sensaciones para afrontar el tramo final de la preparación para el Mundial de fútbol de Qatar, tras firmar un empate (3-3) en Wembley, en un choque vibrante en el que locales y visitantes, tras una gris primera parte, se desmelenaron en la segunda mitad.





? RESULTS ?



???? Italy are through to the finals! ??#NationsLeague