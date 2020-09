Italia asalta el Johan Cruyff Arena; Haaland lidera a Noruega

El delantero Erling Haaland desperezó a Noruega que sumó su primera victoria en la Liga de Naciones ante Irlanda del Norte (1-5), en pleno retroceso de Holanda, sometida por Italia en Amsterdam (0-1) para encajar su primera derrota en el era de Dwight Lodeweges como seleccionador.

Haaland lidera a Noruega, parte ahora de la segunda categoría de la competición que pretende formar parte de la elite en la que está instalada Holanda, subcampeona en la pasada edición, que se enredó contra el conjunto transalpino que conduce Roberto Mancini.

Contó con todos el sustituto de Ronald Koeman en la selección orange, sensación en el torneo de hace un año. Jasper Cillessen, Virgil Van Dijk, Frankie De Jong, Donny Van de Beek, Memphis Depay o Georginio Wijnaldum, animadores cada curso del fútbol del Viejo Continente, se estrelló ante el orden de Italia, que logró su primer éxito en la Liga de Naciones después de empatar el viernes pasado con Bosnia.

Al cuadro de Mancini le bastó con la estupenda acción que elaboró en el tiempo extra de la primera parte y que terminó con un centro del goleador, bota de oro, Ciro Immobile a Nicolo Barella, que llevó de cabeza la pelota a la red.

Lodeweges recurrió al volante del Tottenham Steven Berwijn, a Denzel Dumfries y al sevillista Luuk de Jong pero se estrelló ante el muro italiano.

El triunfo eleva a Italia al primer lugar del Grupo 1 de la máxima categoría de la competición beneficiado también por la derrota de Bosnia Herzegovina, con la que empató en la primera fecha, ante Polonia (1-2) en Zenica.

El conjunto de Jerzy Brzeczek remontó el gol inicial de los locales anotado, de penalti, por Haris Hajradinovic después de una falta dentro del área cometido por Jan Bednarek.

Resultó clave el empate al borde del descanso de Kamil Glik, a pase de Kamil Grosicki, que hizo el segundo en el del triunfo, en la segunda parte.





