El Arsenal abre la Premier ganando al Crystal Palace

Crystal Palace, 0 - Arsenal, 2

El Arsenal venció (0-2) al Crystal Palace este viernes en el inicio de la temporada 2022/23 en la Premier League, un derbi londinense que se apuntó el equipo de Mikel Arteta con los goles de Martinelli y Guehi en propia puerta.

El cuadro 'gunner', de nuevo aspirante a dar guerra en la liga inglesa y recuperar territorio perdido, era el primer protagonista de la Premier y no falló en Selhurst Park, aunque no fue un paseo triunfal y la sentencia no llegó hasta el minuto 85.

El Crystal Palace no perdió la cara al encuentro y, aunque no estuvo muy inspirado arriba, tuvo un par de ocasiones para empatar el partido. El Arsenal sentenció a los de Patrick Vieira en una jugada de Saka y un centro que topó en Guehi y se fue a la red.

