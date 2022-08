El Lyon golea al Troyes con un doblete de Teté

Lyon, 4 - Troyes, 1

Con dos goles y una asistencia el brasileño Teté se exhibió en el Parque Olímpico de Lyon para dar a su equipo su segunda victoria en la Ligue 1 a costa del Troyes (4-1) que aún no ha puntuado en lo que va de temporada.



Teté llegó a la competición francesa en medio del pasado curso. Procedente del Shakhtar, al que lideraba, empujado por la invasión de Rusia a Ucrania.



Un gran refuerzo con el que no contaba el Lyon entonces y que este año ya está asentado, mando en plaza, en el cuadro del neerlandés Peter Bosz.



El Lyon dio buena sensación en su segundo encuentro del curso. No pudo jugar la semana pasada ante el Lorient un partido aplazado por el mal tiempo. Había ganado en la primera fecha al Ajaccio.

Goleó al Troyes que cuenta sus compromisos por derrotas. Hizo un doblete Teté que ya iguala a su compatriota Neymar como máximo anotador de la Ligue 1 con un total de tres dianas.