Burkina Faso logra el pase a octavos; Camerún finaliza invicta

Burkina Faso se clasificó para los octavos de final de la Copa África, que se disputa en Camerún, tras empatar su último partido de la fase de grupos frente a Etiopía (1-1). Cyrille Bayala, a pase de Adama Guira, puso el 1-0 para Burkina Faso con una excelsa vaselina sobre el portero etíope (min.24).

A partir de ese primer tanto, Etiopía se adueñó del partido, pero los acercamientos al área burkinesa no inquietaban al meta Farid Ouedraogo. La segunda parte siguió con un gran empuje por parte de Etiopía, pero nulo acierto sobre la portería burkinesa. El único gol de Etiopía, que llegó desde los once metros tras la revisión desde el VAR, tuvo la firma de Getaneh Kebede (min.52).

La selección camerunesa, que ejerce como anfitriona, finalizó invicta la fase de grupos de la Copa de África al empatar 1-1 frente a la de Cabo Verde.



El máximo goleador de torneo, con cinco tantos, el camerunés Vincent Aboubakar, inauguró el marcador en el minuto 39 al recoger un rechace de la defensa caboverdiana. Pese al dominio del balón por parte de Camerún, Garry Rodrigues, que entró al campo en el inicio de la segunda parte, puso el 1-1 con un soberbio taconazo dentro del área en el minuto 53.





