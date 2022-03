El Unión Berlín cumplió con los pronósticos y certificó su clasificación para las semifinales de la Copa de Alemania tras imponerse por 2-1 al St. Pauli, conjunto de la segunda división, que no pudo repetir la sorpresa que protagonizó en los octavos de final al apear al Borussia Dortmund, el vigente campeón, de la competición.

Triunfo que permitió al conjunto de Berlín regresar 21 años después a las semifinales de la Copa alemana.





1. FC Union Berlin are in the semi-finals of the @DFBPokal_EN.#FCUFCSP | #fcunion | 2-1 pic.twitter.com/a9JLv4GVeR