Respuesta del Borussia a Haaland: "Decir que le hemos dado un ultimátum es una gilipollez"

El Borussia Dortmund no descansa y sale en defensa de las declaraciones que hizo Erling Haaland después del partido de la 19ª jornada de la Bundesliga en el fue protagonista en la goleada ante el Friburgo (5-1). El CEO del conjunto alemán, Hans-Joachim Watzke, ha afirmado en 'ARD', que el club no le ha dado un ultimátum al noruego para tomar una decisión sobre su futuro. "La verdad es que nos sorprendió esa declaración porque aun no habíamos hablado con él. Decir que el Dortmund le daría un ultimátum a Haaland es una gilipollez. No hay una fecha límite".

???? Hans-Joachim Watzke, CEO del @BVB, sobre @ErlingHaaland



?? “Decir que le hemos dado un ultimátum a Haaland es una gilipollez”



?? “Sus declaraciones diciendo que le metemos presión nos sorprendieron”



? “No hay fecha límite”



Haaland esta en la agenda de fichajes del Real Madrid y del Barcelona, por lo que desde Dortmund asumen que la próxima campaña no seguirá en Alemania. Ahora bien, el club ha dejado claro que si el Dortmund pierde al noruego acudirá al mercado a fichar a un delantero de garantias para sustituirle.

Haaland: "El Borussia Dortmund me está presionando para que tome una decisión para la próxima temporada"

"El Borussia Dortmund me está presionando para que tome una decisión para la próxima temporada". Esta declaración fue la que sorprendió al club alemán por la que ha querido aclarar que eso no es cierto. Además, Haaland aseguró que "solo quiero jugar al fútbol. Eso probablemente significa que pronto tendré que tomar una decisión".

Otra de las palabras del noruego fueron que"no he hablado hasta ahora por respeto al club". El delantero tiene contrato con el Dortmund hasta el 30 de junio de 2024 y es uno de los nombres que suenan con más fuerza para jugar en nuestro país la próxima temporada. Real Madrid, Barcelona e importanes equipos de la Premier League son los candidatos que quieren hacerse con sus servicios.