Reino Unido planea vetar en la Premier al público no vacunado contra el Covid-19

Los aficionados que no hayan sido vacunados contra la covid no podrán acceder como público a los partidos de la Premier League a partir de octubre, si salen adelante los planes del Gobierno británico desvelados este domingo por la prensa nacional.



La medida se extendería también a otros eventos como partidos internacionales de rugby, grandes conciertos y eventos en los que se prevea una asistencia superior a los 20.000 espectadores, según el diario "Daily Telegraph".



El primer ministro, Boris Johnson, ya avisó esta semana de que a partir de finales de septiembre se exigirán certificados de vacunación en discotecas y locales nocturnos, así como en otros "eventos masificados", sin ofrecer más detalles. El anuncio despertó el rechazo de muchos diputados de su propio grupo conservador, así como de la oposición laborista y liberal-demócrata.



Sin embargo, las muy elevadas tasas de vacunación en el Reino Unido (que ya ha suministrado la pauta completa al 70% de la población adulta) van decayendo conforme bajan los tramos de edad, y la intención del Ejecutivo es aumentar su número en la franja de 18 a 30 años, entre los cuales se calcula que tres millones no han recibido ni una dosis.



Según el "Daily Telegraph", funcionarios gubernamentales ya están en conversaciones con la Premier League para implantar la medida, aunque todavía no se ha tomado una decisión final sobre si llevarla a cabo.



Aunque la intención del Gobierno sería que los clubes adoptasen voluntariamente la exigencia de un certificado de vacunación, tampoco descartan obligar a la Premier a adoptarla.