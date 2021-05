Raúl Jiménez tendrá que jugar con un casco el resto de su carrera, tras sufrir una fractura de cráneo

Raúl Jiménez resultó gravemente herido hace seis meses, el 29 de noviembre, y se sometió a una cirugía de emergencia por una lesión cerebral traumática importante y una fractura de cráneo (TBI) en el Hospital St Mary's de Paddington.

El Dr. Perry, médico de los Wolves, ha asegurado que el futbolista tendrá que lucir un casco el resto de su carrera. "Usará un casco protector para cubrir el área de la lesión ósea durante el resto de su carrera, pero se considera lo suficientemente fuerte como para que vuelva a jugar con esta protección".

“Una lesión cerebral como una conmoción cerebral puede tardar semanas y meses en recuperarse por completo y la LCT a veces deja déficits duraderos. Es maravilloso poder decir que Raúl ha tenido una notable y excelente recuperación hasta la fecha. No tiene signos mensurables de déficit y ahora se encuentra en la etapa en la que puede contemplar un regreso a la carrera que ama; pero aún se requiere cierto grado de precaución", destacó.

Club doctor Matt Perry has issued an update on Raul Jimenez, after his meeting with specialists yesterday.



