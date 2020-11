Raúl Jiménez, operado con éxito de una fractura de cráneo

El mexicano Raúl Jiménez ha sido operado con éxito de una fractura de cráneo sufrida en el partido de este domingo contra el Arsenal.

El delantero se marchó del campo inmovilizado y con oxígeno asistido tras un choque con David Luiz.

Jiménez fue trasladado inmediatamente a un hospital de Londres, donde se fue sometido a una intervención quirúrgica.

"Raúl se encuentra bien después de la operación de la pasada noche, la cual se le realizó en un hospital de Londres", dijo el Wolverhampton Wanderers en un comunicado.

"Desde entonces ha visto a su pareja Daniela y está descansando. Estará bajo observación durante unos días mientras comienza su recuperación", añadió.

El club inglés agradeció la ayuda al equipo médico del Arsenal, a los enfermeros y a los cirujanos por su "rápida respuesta".

"El club pide ahora que Raúl y su familia se merecen un periodo de privacidad antes de que se dé alguna noticia más sobre él".

Raul is comfortable following an operation last night, which he underwent in a London hospital.



He has our love and support as he begins a period of recovery.



We're all with you, @Raul_Jimenez9.