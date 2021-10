Ranieri llega al Watford tras la destitución de Xisco Muñoz

El italiano Claudio Ranieri entrenará al Watford FC las dos próximas temporadas, ha confirmado el club inglés, y recoge así el testigo del español Xisco Muñoz, destituido el domingo por los malos resultados del equipo.

El técnico romano inició su andadura en los banquillos a principios de los noventa en el Cagliari, para después pasar por el Nápoles, la Fiorentina, el Valencia o el Atlético de Madrid, antes de su primera incursión en el fútbol inglés con el Chelsea en el año 2000.

Tras cuatro años en Stamford Bridge, dirigió nuevamente al conjunto 'che', a la Juventus, la Roma, el Inter o el Mónaco, aunque su mayor éxito llegó de la mano del Leicester City.

También dirigió Fulham, Parma, Mónaco, la selección de Grecia, Nantes o Sampdoria, equipo que dejó el pasado verano.





?? Watford FC is delighted to confirm the appointment of Claudio Ranieri as the club’s new Head Coach.



Welcome to Watford, Claudio! ??