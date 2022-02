Le quitan a Zouma sus dos gatos tras el vídeo maltratándolos y el West Ham le multa con 300.000 euros

El futbolista Kurt Zouma ha sido sancionado por su club, el West Ham United, con dos semanas sin sueldo -250.000 libras (unos 300.000 euros)-, por patear, abofetear y lanzar una zapatilla a sus dos gatos, que han sido rescatados ya por la organización británica protectora de animales RSPCA.

El West Ham United, que informó de que investigaría el caso de manera interna, ha tomado cartas en el asunto y ha sancionado al jugador con dos semanas sin sueldo, 250.000 libras, importe que será donado a organizaciones caritativas a favor de los animales.

A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat.



It’s absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j