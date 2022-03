Publican un audio en el que Maradona rechaza un encuentro con 'Re-Putín del orto' por ser demasiado temprano

El encuentro que tuvieron Diego Armando Maradona y Vladimir Putin durante el Mundial de Rusia en 2018, no pasó desapercibido, por el trato cercano que mantuvieron ambos, que la prensa argentina ha recordado estos días, aprovechando que el presidente ruso está en primera línea de actualidad.

Sin embargo, ha trascendido un audio que ha sacado a la luz Infobae, en el que reconoce que rechazó una cita con Putin, al que se refiere como el 're-Putin del orto', por ser demasiado temprano para el ex futbolista argentino.

Audio exclusivo: el día que Maradona rechazó una cita con Putin y lo llamó “reputín del orto” https://t.co/XBos2iaPARpic.twitter.com/1IO0fKyUyX — infobae (@infobae) February 28, 2022

"Lo de Putin está todo muy bien, muy lindo, yo lo quiero conocer y hablar con él. Me hice ya dos o tres ensayos de "hola, Putin, ¿qué haces Putin?, sos re Putín... Re-Putín del orto, pero me tengo que levantar a las nueve y media, y yo a las nueve y media no me levanto", explicó en su día Maradona.

"Me duele en el alma porque van a estar todos. ¿Y por quién iba a preguntar la fiera?", dijo 'el Pelusa', en alusión a Putin, "No va a preguntar por (Carles) Puyol. Pero es una cita muy, muy temprana", insistió.

El audio ha tenido repercusión en Argentina, donde se tiene un profundo recuerdo de Diego Armando Maradona, fallecido el pasado 25 de noviembre de 2020.