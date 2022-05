El PSG comienza a borrar a Mbappé: ya no se puede comprar la camiseta con su nombre

Kylian Mbappé ha desaparecido de la tienda online del PSG. El club parisino ha decidido que no van a vender camisetas del delantero y tampoco se van a poder personalizar poniendo el nombre y el dorsal del francés a la hora de comprar la equipación en la tienda oficial.

El delantero francés, que aún no ha desvelado que pasará con su futuro, quiere terminar la temporada lo mejor posible con el Paris Saint-Germain, pero el club parisino no da la opción de adquirir camisetas de Mbappé de años anteriores o con descuento, ya que no aparece la opción de seleccionar el nombre y el dorsal del jugador. Esto sucede a la hora de realizar la compra de la camiseta nueva y de la primera, segunda y cuarta equipación de esta temporada. Solo se puede personalizar la tercera.

Además, solo ocurre con Mbappé, ya que si se quiere adquirir la camiseta de otro jugador del PSG no hay problemas. Esto ha hecho crecer los rumores del posible fichaje del francés por el Real Madrid a pesar de la millonaria oferta de renovación que le ha ofrecido el club galo a la familia del '7'.