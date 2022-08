PSG, Bayern y Manchester City comienzan la defensa del título

Este viernes 5 de agosto comenzarán a disputarse tres de las cinco grandes ligas europeas: la Ligue 1, la Premier League y la Bundesliga. La Serie A arrancará el próximo 13 de agosto y LaLiga española, lo hará un día antes, el viernes 12 de agosto.

Arranca con un Crystal Palace-Arsenal, que dará paso una campaña en la que los clubes más poderosos se han reforzado considerablemente, por lo que podría ser la liga inglesa más igualada de los últimos años, con el Manchester City, ganador de cuatro de las últimas cinco ediciones, de nuevo como rival a batir.

Se presenta apasionante la nueva temporada de la Premier League, donde, como todos los años, el mercado se movió mucho. Como alicientes, llegaron jugadores de la talla del noruego Erling Haaland (60 M€) al Manchester City, el delantero uruguayo Darwin Núñez (75 M€) al Liverpool, el central argentino Lisandro Martínez (57,37 M€) al Manchester United y Raheem Sterling (56,20 M€), que cambió el City por el Chelsea.

Which Matchweek 1?? fixture are you most excited for? pic.twitter.com/LfMzrZBQl7