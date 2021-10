Primera decisión clave en el futuro del nuevo Newcastle: A la calle Steve Bruce

El Newcastle United confirmó este miércoles la salida de Steve Bruce como técnico del equipo, lo que supone la primera gran decisión del fondo saudí desde que compró el club. "El Newcastle puede confirmar que Steve Bruce deja el cargo de mutuo acuerdo", dijo el conjunto inglés en un comunicado, confirmando la marcha de Bruce después de más de dos años en el cargo, en los que ha terminado decimotercero y duodécimo en la Premier League.

#NUFC can confirm that Steve Bruce has left his position as head coach by mutual consent.



The club would like to place on record its gratitude to Steve for his contribution and wishes him well for the future.