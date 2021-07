El presidente de la Federación Francesa no garantiza la continuidad de Deschamps

Francia protagonizó una de las sorpresas de esta Eurcopa al caer eliminada en octavos de final frente a Suiza en la tanda de penaltis. El equipo dirigido por Didier Deschamps partía como favorito en esta edición de la competición continental. Francia no ofreció su mejor versión durante el encuentro y permitió a Suiza empatar a 3 goles. El encuentro se decidió en los penaltis, donde Kyllian Mbappé falló el último de la tanda, lo que provocó la eliminación de "los blues".

Tras esta eliminación y la salida de Zinedine Zidane del Real Madrid, se abre la posibilidad de que Deschamps deje de ser el seleccionador de nacional de Francia.

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Le Graët, habló para Téléfoot, y no dejó clara la continuidad del técnico al frente del banquillo francés. El presidente afirmó que la eliminación en la Eurocopa era el primer fracaso del seleccionador, pero sí dijo que no deben tirar por tierra los méritos conseguidos por el actual seleccionador. "No dije que iba a continuar. Debemos comprobar que tenemos objetivos idénticos entre la Federación y el entrenador".

"Didier Deschamps est un ami qui n'a jamais déçu. Il est fidèle, organisé, et c'est le premier échec. Est-ce qu'il restera sélectionneur ? Je n'ai pas dit ça, nous allons discuter, faire le tour de ce qui n'a pas marché"



Noël Le Graet sur le futur de Deschamps pic.twitter.com/vT8KgsyUX5 — Téléfoot (@telefoot_TF1) July 4, 2021





También se pronunció sobre la vuelta de Karim Benzema a la selección, después del escándalo en el caso Valbuena.

Benzema ha sido el pichichi de Francia con 4 goles anotados. Le Graët reveló que el delantero del Real Madrid fue muy bien recibido en el vestuario. "Karim fue bien recibido por toda la plantilla. Mostró mucha elegancia y modestia en sus palabras. No hubo problemas con Benzema"





"Karim a été bien reçu par tout le staff et tous les joueurs. Il a montré beaucoup d'élégance et de modestie dans ses propos. Il n'y a pas eu de problèmes Benzema"



Noël Le Graet sur le retour de Benzema chez les Bleus pic.twitter.com/cDflgwAvs9 — Téléfoot (@telefoot_TF1) July 4, 2021