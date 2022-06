El presidente del Chelsea Bruce Buck dimite tras 19 años en el cargo

Bruce Buck, presidente del Chelsea los últimos 19 años, dejará el cargo el próximo 30 de junio, anunció el club inglés. Tras la compra del club por parte del multimillonario estadounidense Todd Boehly, el plan era que Buck continuase como presidente, pero este ha decidido poner punto final a su etapa en este cargo y seguirá como "consejero" en el conjunto de Stamford Bridge.



"Ahora es el momento correcto para echarme a un lado y dejar que los nuevos dueños se encarguen del club. Tienen una visión adecuada para el futuro del Chelsea y yo espero poder ayudarles a lograr sus objetivos en este nuevo rol que voy a asumir", dijo Buck en un comunicado.

