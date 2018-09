El West Ham ahonda en la crisis del United de Mourinho

Un golazo de Felipe Anderson de espuela, refrendado por dos tantos de Andriy Yarmolenko y Marko Arnautovic, dio la victoria al West Ham United sobre el Manchester United (3-1) y confirmó que el equipo de José Mourinho va cuesta abajo y sin frenos.

La derrota en la Copa de la Liga contra el Derby County, equipo de Segunda división, lejos de espolear y despertar a los 'Diablos Rojos', los aletargó en otra caraja de las habituales esta temporada y que les definen como un equipo simple y sin soluciones.

Desde el principio, quedaron a merced de un West Ham que les dominó, les maniató y les ganó terreno gracias a la superioridad de la pareja Yarmolenko y Marko Arnautovic frente a la debilidad de los centrales rojos.

El United, con esta derrota, se sitúa séptimo, con diez punto, a ocho del Liverpool, que cuenta con un partido menos. Los de Pellegrini, ascienden hasta la décimo segunda posición con siete puntos.

Mourinho, criticó la decisión arbitral de conceder el primer gol del West Ham United y aseguró que estaba en fuera de juego y que con el videoarbitraje (VAR) habría sido anulado.

"Necesitamos un reinicio. Después de lo de la copa necesitábamos sensaciones positivas y empezar perdiendo a los 5 minutos no lo es. No es lo que necesitas. El primer gol nos lo marcan en fuera de juego. Con el VAR lo hubieran anulado, pero nos perjudicaron y nos hundimos", explicó el técnico portugués.

"A los 20 minutos conseguimos estabilidad, alguna ocasión, pero no muchas. El segundo gol es nuestro error, llega en el peor momento, antes del descanso. Es difícil de aceptar, no porque sea en propia puerta, sino porque Yarmolenko está dentro del área y porque los jugadores sabían que la zurda era su pierna. Teníamos que evitar el disparo y no lo hicimos", añadió el luso en una rueda de prensa que se extendió a tres preguntas.