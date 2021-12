La Premier League sobrevive a los brotes de Covid-19 y cumplirá con el tradicional Boxing Day

El domingo 26 de diciembre los campos de la Premier League volverán a llenarse de aficionados y los ojos del mundo estarán fijos en Inglaterra para el tradicional Boxing Day. Ni siquiera el coronavirus ha podido este año con la gran fiesta del fútbol inglés, aunque si ha conseguido que la jornada no pueda disputarse íntegra.

Tres han sido los partidos que han tenido que ser aplazados por brotes de Covid-19. No se disputarán el Wolverhampton-Watford, el Burnley-Everton y el Liverpool-Leeds, pero si otros siete encuentros que mantendrán el espíritu del Boxing Day. El menú arrancará a las 16:00 horas con cuatro encuentros: West Ham-Southampton; Tottenham-Crystal Palace; Norwich-Arsenal y Manchester City-Leicester.

A las 18:30 se jugará el Aston Villa-Chelsea y a las 21:00 finalizará la jornada dominical con el Brighton-Brentford. El lunes se jugará un encuentro más, el Newcastle Manchester-City.

Everton’s request to postpone their Boxing Day away fixture at Burnley has been approved following a Premier League Board meeting this morning



