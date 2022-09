La Premier League regresa este fin de semana sin el Chelsea-Liverpool y dos partidos más

La jornada de la Premier League de este fin de semana se jugará, con la excepción de tres partidos cancelados, el Chelsea-Liverpool, el Manchester United-Leeds United y el Brighton & Hove Albion-Crystal Palace.

Tras una reunión mantenida este lunes entre los integrantes de la liga, se ha decidido seguir adelante con la mayoría de partidos de la competición, pese a que esos días estará abierta en Londres la capilla ardiente de la reina y que el lunes 19 de septiembre se celebrará su funeral.

