La Premier League se opone al Mundial cada dos años

Los 20 clubes de la Premier League se han opuesto de forma unánime a la propuesta de la FIFA de organizar una Copa del Mundo cada dos años a partir de 2026.



Los clubes han destacado que estas propuestas por parte de la FIFA tendrían un impacto negativo en el bienestar de los futbolistas, la experiencia de los aficionados, la pretemporada de los jugadores y la calidad general de la competición.





All 20 #PL clubs have discussed the post-2024 International Match Calendar reform process and are unanimously opposed to FIFA’s proposal for biennial men’s World Cups, along with any plans involving significantly extended international windows



Statement: https://t.co/FvCbG3eUncpic.twitter.com/Pgq3odcAyY