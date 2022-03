Cristiano mete miedo al Atlético con su 'hat-trick'; el Liverpool mantiene el pulso al City

Manchester United, 3 - Tottenham, 2

Tras dos semanas de dudas, de ataques, de incertidumbre sobre su profesionalidad e implicación, Cristiano Ronaldo, el mayor goleador de todos los tiempos, apareció para marcar un 'hat trick', desnudar al Tottenham Hotspur (3-2) y atemorizar al Atlético de Madrid, al que espera este martes en la Champions League.

El portugués marcó su segundo triplete con la camiseta del Manchester United, el primero desde el 12 de enero de 2008 contra el Newcastle, el número 59 en el total de su carrera para dejar en nada el gol de penalti de Harry Kane y el tanto en propia de Harry Maguire y devolver al United la esperanza de estar la temporada que viene en la Liga de Campeones.

Todo tras una previa marcada por la enfermedad de Bruno Fernandes, que se quedó fuera del encuentro, y las dudas de David De Gea, que dio un falso positivo. En cuanto rodó el balón, el que lo marcó todo fue Cristiano.

El portugués volvió después de perderse el derbi de Mánchester y las dudas que rodearon su ausencia y su vuelo a Portugal.

Brighton, 0 - Liverpool, 2

El colombiano Luis Díaz demostró su valentía jugándose el tipo ante Robert Sánchez en el primer gol del Liverpool en la victoria ante el Brighton & Hove Albion (0-2). Díaz aprovechó un gran pase de Joel Matip a la espalda de la defensa para anticiparse a Sánchez y marcar con la cabeza, llevándose un terrible golpe del portero español, que pudo ser expulsado. El VAR revisó la acción, en la que Sánchez golpeó con el puño y la pierna a Díaz, pero determinó que no era motivo de roja.

Partirte la cara por tu equipo. Definición gráfica ??



Luis Díaz marcó, pero se llevó el recuerdo de Robert Sánchez ??



La jugada fue revisada, pero no castigada, por el VAR ??#PremierLeagueDAZN ? ?????????????? pic.twitter.com/fwvqSfD8wm — DAZN España (@DAZN_ES) March 12, 2022

El colombiano, del dolor, no pudo ni celebrar el tanto, que subió al marcador y permitió al Liverpool reponerse de un buen inicio de las 'Gaviotas' y coger una ventaja que no soltarían. En la segunda parte Naby Keita forzó, con un disparo, una mano muy clara de Yvess Bissouma dentro del área y el colegiado pitó penalti. Mohamed Salah, que se había topado una vez con el larguero, no falló.

Brentford, 2 - Burnley, 0

El Brentford se aleja de los puestos de descenso tras vencer al Burnley (2-0) gracias al doblete de Ivan Toney en los cinco últimos minutos de partido. El primero fue asistido por un recuperado Christian Eriksen y el segundo, de penalti. El conjunto de Sean Dyche acumula tres derrotas seguidas y se mete en problemas al caer a puestos de descenso en la decimoctava posición.