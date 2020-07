La Premier League iniciará el 12 de septiembre su temporada 2020-2021

La Premier League inglesa confirmó este viernes que el 12 de septiembre es la fecha elegida para iniciar la próxima temporada 2020-2021, que concluirá el 23 de mayo.

"Todas las partes de la Premier League acordaron este viernes comenzar la temporada 2020/21 el 12 de septiembre de 2020. La última jornada de la campaña tendrá lugar el 23 de mayo de 2021. La Premier League continuará consultando a la Federación Inglesa y a la Liga Inglesa de Fútbol (EFL) sobre la programación de todas las competiciones", indicó la Premier en su página web.

Este próximo domingo 26 de julio, la máxima categoría del fútbol inglés disputará su última jornada. Hay que recordar que el Manchester City y el Chelsea aún deben solventar su futuro en la Liga de Campeones, que se reanudará en agosto y cuya final está programada para el 23 de ese mes, por lo que si uno de los dos la alcanzase, sólo tendrían en teoría algo más de dos semanas de descanso.

