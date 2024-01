Cole Palmer da una alegría al Chelsea

En otro esperpéntico y anodino partido, el Chelsea se llevó el duelo del oeste del Támesis ante el Fulham gracias a un tanto desde los once metros de Cole Palmer, el único brote verde de unos 'Blues' que aún no encuentran un sello de identidad.

Four home #PL wins on the bounce! ??#CFC | #CheFulpic.twitter.com/7XIknEdZQV