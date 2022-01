La Premier League exigirá cuatro contagios en un equipo para suspender un partido

La Premier League ha actualizado los requisitos para aplazar partidos por la covid y exigirá que haya al menos cuatro contagios en el equipo para poder solicitar una suspensión.

Hasta este momento, el requisito principal que tenía en cuenta la Premier a la hora de suspender un partido era que un equipo no tuviera trece jugadores de campo y un portero disponibles, teniendo en cuenta contagiados, lesionados, sancionados y jugadores fuera por selecciones.

Following a club meeting today, the Premier League's COVID-19 match postponement guidance has been updated to include a COVID-19 impact threshold



Full statement: https://t.co/ikcjNUWtpgpic.twitter.com/yJ8J3AuVnP — Premier League (@premierleague) January 26, 2022

En total, se han tenido que suspender 22 partidos en la Premier League, siendo uno de los más polémicos el del Arsenal y el Tottenham Hotspur, que se aplazó pese a que los 'cañoneros' solo tenían un caso positivo de covid. A partir de ahora, los clubes tendrán que presentar cuatro casos positivos para poder optar a un aplazamiento. Esta medida entrará en vigor antes del partido entre el Burnley y el Watford del próximo 5 de febrero.



Además, la Premier planea eliminar las medidas de emergencia contra la covid para el 28 de febrero, aunque se irán revisando semana a semana. Los contagios en la liga se han reducido a la mitad en la última semana, con 16 casos entre los futbolistas y los empleados de los clubes, lo que supone 17 menos respecto a la semana anterior.

Ya no será necesario el pasaporte biológico

La Premier League ya no pedirá el pasaporte COVID a los aficionados que pretendan entrar a los estadios, en consonancia con las medidas del Gobierno, que ha relajado las restricciones ante la estabilización de la variante ómicron en el Reino Unido. La liga ha conseguido reducir a 16 los contagios entre futbolistas y empleados de los clubes en la última semana y ya no pedirá el pasaporte COVID en la entrada de los estadios.



Eso sí, seguirá pidiendo a las personas que accedan a partidos de la competición que lleven mascarilla en zonas interiores, que no acudan a los encuentros si tiene síntomas de COVID y que, si es posible, se hagan un test de antígenos el día del partido. Además, la liga recordó que el mejor método para proteger al resto de personas es vacunarse.