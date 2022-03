La Premier League ya no se emitirá en Rusia

La Premier League anunció este martes que ha decidido romper los acuerdos televisivos con los operadores rusos para la emisión de sus partidos en ese país y donar un millón de libras a los afectados por la guerra en Ucrania. Esos contratos televisivos con la empresa rusa Rambler TV tenían un valor estimado de 6 millones de libras por temporada.

The Premier League and its clubs today unanimously agreed to suspend our agreement with Russian broadcast partner Rambler (Okko Sport) with immediate effect and to donate £1 million to support the people of Ukraine



