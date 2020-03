La Premier League cancela el saludo de manos antes de los partidos

La Premier League anunció este jueves que cancela el saludo de manos entre equipos y árbitros antes de los partidos, desde este fin de semana y en adelante hasta nuevo aviso, para evitar vías de contagio del brote de coronavirus.

"Por motivos de salud, no habrá saludo de manos entre los equipos y los árbitros antes de los partidos de Premier desde este fin de semana y hasta nuevo aviso basado en recomendación médica", dice la liga inglesa, en un comunicado.



