La Premier League abre el mercado de fichajes el 27 de julio

El mercado de fichajes de la Premier League abrirá el próximo 27 de julio y cerrará el 5 de octubre. Así lo anunció este miércoles la liga inglesa después de una reunión entre los entes implicados en la organización de la liga.

"La ventana de fichajes en verano abrirá durante diez semanas al final de la actual temporada de la Premier League, empezando el 27 de julio y terminando el 5 de octubre", dijo la organización del campeonato liguero a través de un comunicado en su página web.

Además, tras consultarlo con la EFL, que rige la Segunda, Tercera y Cuarta división del fútbol inglés, se abrirá una ventana adicional del 5 de octubre al 16 de octubre, en la que los clubes de la Premier solo podrán negociar con equipos de la EFL, ya sean cesiones o fichajes permanentes. Durante esta semana adicional no se podrán realizar fichajes entre clubes de la Premier.

Estas decisiones están a la espera de la aprobación de la FIFA.

