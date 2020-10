El precioso gesto de Salah con un sintecho que era increpado por unos jóvenes

David Craig, un sintecho de Liverpool, cuenta este miércoles en el diario británico 'The Sun' como el pasado lunes 28 de septiembre Mo Salah se convirtió en su héroe fuera de los terrenos de juego. El delantero egipcio de los reds regresaba a casa después del partido contra el Arsenal que su equipo acabó ganando por 3-1 cuando paró a repostar en una gasolinera.

Allí se percató de que unos jóvenes estaban increpando a un hombre al que insultaban y le decián que se buscara un trabajo. Salah, no lo dudo, y se dirigió a ellos para recriminarles su acción al tiempo que les decía "esos podríais ser vosotros en unos años".

Tras esto, se dirigió al cajero automático del establecimiento donde sacó dinero y entregó un billete de 100 Libras a Daniel Craig, un sintecho de 50 años que lleva varios viviendo cerca del estadio del Liverpool. "Mo es un héroe en la vida real y quiero agradecérselo", aseguraba Craig en las páginas de The Sun.

