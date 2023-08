Postecoglou, sobre Harry Kane: "Estoy construyendo un equipo, no puedo esperar a que se decida nada"

El entrenador del Tottenham, Ange Postecoglou, advirtió que la "fecha límite" para que Harry Kane pueda dejar el club es "el final" del mercado veraniego, y aseguró que él no hablaría de jugadores "con contrato de este club" en relación al interés público mostrado por el Bayern Múnich por fichar al delantero, con el que mantiene "un diálogo abierto".

Kane dejó a un lado la incertidumbre sobre su futuro tras su exhibición goleadora con cuatro tantos ante el Shakhtar Donetsk. Al parecer, el Bayern presentó su última oferta el viernes y el club alemán se autoimpuso como fecha límite la medianoche, pero no ha habido más noticias sobre el resultado de esa oferta.

A FOURTH FOR HARRY! ?? pic.twitter.com/BOUr1AwJJo — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 6, 2023

"Sabemos que hay una fecha límite: el final del periodo de traspasos. Más allá de eso, mantengo un diálogo abierto con Harry y con el club de forma regular, les he dicho que si el 'statu quo' cambia, que me informen", señaló Postecoglou.

El australiano dejó claro que no quiere "saber nada de las idas y venidas" en este asunto. "Sólo quiero ocuparme de lo que tengo delante porque, independientemente del resultado de eso, estoy construyendo un equipo. No puedo esperar a que se decida nada para ponerme en marcha", subrayó.

"No tenemos tiempo ni podemos permitirnos ese lujo, trabajo con lo que tengo delante. Habéis visto que Harry está muy implicado en lo que estamos haciendo y seguiremos haciéndolo a menos que algo cambie", añadió el entrenador del Tottenham.

Sobre el interés público del Bayern en fichar a su jugador referente, fue contundente. "Eso lo decide el Bayern. Si esa es la forma en que quieren llevar las cosas, no me corresponde a mí juzgarlo. A mí no me afecta, no me preocupo a diario de lo que hacen otros clubes", recalcó.

"Creo que lo que es cierto en este momento es que es un jugador con contrato de nuestro club de fútbol. Yo desde luego no hablaría de jugadores con contrato en otros clubes, pero no estoy en el Bayern, así que pueden seguir el camino que quieran", zanjó.

