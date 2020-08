Positivos por COVID-19 en el Toulouse y en el Colonia

Dos jugadores del primer equipo del Colonia han dado positivo por coronavirus, ha confirmado este sábado el club de la Bundesliga, que ha informado de que ambos están ya aislados pasando cuarentena.

"Dos jugadores han dado positivo por coronavirus. Ambos pasaron directamente a la cuarentena en casa tras informar al Departamento de Salud. En las dos rondas de test, todas las demás pruebas fueron negativas", señaló el Colonia este sábado.

Además, ha anunciado que los entrenamientos y los partidos de los equipos de Sub-16 a Sub-19 han sido "cancelados como medida de precaución", ya algunos de los jugadores juveniles "tenían contacto con personas infectadas". El equipo de Markus Gisdol estaba entrenando en grupo por primera vez tras comenzar la pretemporada hace tres días.





Two players in the #effzeh first-team have tested positive for Coronavirus. Both are now in quarantine at home in accordance with the health authorities. In the two rounds of tests, all other tests came back negative.