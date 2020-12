Pogba: "Siempre he luchado y lucharé por el Manchester United"

Hace unos días, Mino Raiola, representante de Paul Pogba, analizó en Tuttosport el futuro del jugador francés del Manchester United, cuya etapa en allí explicó, está cerca de terminar.

"Es inútil perder tiempo buscando culpables. Paul está infeliz en el Manchester United, ya no logra jugar como desearía y como la gente espera. Debe cambiar de equipo. Tiene un contrato que expira en año y medio, pero creo que la mejor solución es que se vaya en el próximo mercado", afirmó.

"De no ser así, en Old Trafford saben que van a perderlo gratis, ya que de momento el jugador no piensa renovar su contrato. Si alguien no lo entiende, entiende poco o nada de fútbol", agregó.

"Quizás podría ser la Juventus su próximo destino. ¿Por qué no? La relación con sus excompañeros es excelente. En la era del Covid no hay muchos clubes que puedan ficharle". concluyó.

En las últimas horas se ha pronunciado el mismo Paul Pogba en su cuenta de Instagram y sale al paso de esas declaraciones: "Siempre he luchado y siempre lucharé por el Manchester United. ¡El futuro está lejos, hoy es lo que importa y estoy involucrado al 1000%! Siempre fuertes juntos ... todo ha estado claro entre el club y yo y eso nunca cambiará. Cuando no sepas lo que está pasando dentro, no hables".