Pochettino no da fecha para debut de Messi y dice que falta formar un equipo

El argentino Mauricio Pochettino, entrenador del París Saint-Germain (PSG), no dio este viernes una fecha para el debut oficial de Leo Messi y aclaró que tienen jugadores que "brillan por sí solos", pero que aún no son "un equipo".



"Todavía no tenemos un equipo, tenemos un equipo con jugadores que brillan por sí solos y el tremendo desafío es que esos nombres jueguen como un equipo y se comporten con naturalidad, disciplina y organización", dijo en rueda de prensa previa a la segunda jornada de la Liga francesa ante el Estrasburgo. Y añadió:"Queremos un equipo no solo en la imágenes en las redes (sociales), sino en la exigencia del día a día".



Pochettino respondió a varias preguntas sobre Messi, quien acaba de cumplir su segunda jornada de entrenamiento.



¿Cuándo debutará? "Hay que ir paso a paso para que se sienta bien. Hace un mes jugó la final de la Copa América, tiene que debutar en las mejores condiciones", señaló, sin dar más pistas sobre su posible debut.



No obstante, el club volverá a presentar al jugador en el césped del Parque de los Príncipes, antes del encuentro ante el Estrasburgo, junto a los otros cuatro fichajes de este verano: Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi y Georginio Wijnaldum. "He visto a un Messi muy maduro, al jugador que todos conocemos", agregó Pochettino.



Sobre la recepción del futbolista, sostuvo que todo el mundo ha visto lo impresionante que ha sido. "Ha sido como la casa del Gran Hermano, lo hemos visto todo prácticamente en vivo", señaló en alusión al gran despliegue mediático del PSG por la llegada de la Pulga.



Al tiempo que descartó la marcha de Mbappé, Pochettino fue menos categórico con el argentino Mauricio Icardi: "En el fútbol cualquier tipo de situación puede ocurrir, pero no hay razón para pensar que no tendrá futuro aquí".



Pochettino fue entrenador y jugador del Espanyol de Barcelona, rival del FC Barcelona. "De mi época de mi queridísimo Espanyol, por esa rivalidad que teníamos, lo miraba a distancia (...) No puedo hacer comparaciones, lo que veo es que (Messi) hoy está feliz, contento, con una energía increíble", dijo.



El técnico no dio pistas sobre quién será titular en la portería, Donnarumma o el costarricense Keylor Navas, y dijo que hay que ir "despacito" antes de decidir un dibujo táctico y de tomar "decisiones".