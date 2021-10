Pjanic: "Quizás el Barça necesita un buen líder para ponerse en marcha"

Miralem Pjanic, jugador del Besiktas, ha hablado para el medio turco, BeIn Sports Turquía, sobre la actualidad del FC Barcelona. Su salida del club blaugrana, en modo de cesión, se llevó a cabo al final del mercado de fichajes con destino a Estambul, ya que desde principios de verano se le buscaba una salida. Pjanic, ya asentado en su nuevo equipo desveló que "después de enterarme de que el Besiktas estaba interesado en mí durante el último día de mercado, viene aquí sin ninguna duda. Fue muy emocionante jugar la Champions League. Además, quería conocer Turquía y a los aficionados de aquí".

La relación del bosnio con el actual entrenador del Barcelona, Roland Koeman, no es muy buena, según ha afirmado el futbolista en la entrevista: "No sé todavía qué quería excatamente Koeman, no intentó explicarme cosas, o encontrar una solución. Era yo quien iba a preguntarle qué quería de mí, de esta posición, qué estoy haciendo mal o bien para saber, por adaptarme más rápido dentro de equipo, paras ser útil... En una temporada al final necesitas 17-18 jugadores para ganar títulos. Pero para él no había problemas en mi juego, no me daba respuestas".

La plantilla del Barça no está pasando por su mejor momento, tal y como se ha podido ver en los últimos resultados en LaLiga y en la Champions League y sobre el vestuario culé, Pjanic señala que: "El Barcelona está en una situación difícil. Los resultados no van como querían los aficionados.Los jugadores están bajo presión", cuenta el exazulgrana. También, no ha dejado atrás el banquillo, del que comenta que "quizás el equipo necesita un buen líder para mejorar. El Barça es uno de los cuatro o cinco grandes clubes del mundo. Volverá a los viejos tiempos, pero llevará algo de tiempo.

